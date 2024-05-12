Син легендарного Паоло близький до повноцінного відходу з Мілану.
Мальдіні, getty images
12 травня 2024, 10:50
Монца веде переговори з Міланом про підписання повноцінної угоди з Даніелем Мальдіні, який з січня грає за "бріанцолі" на правах оренди. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "біло-червоних" підготувало для атакувальному півзахисника контракт до 2028 року. Сума трансферу може скласти близько п'яти мільйонів євро. Сам футболіст схиляється до повноцінного трансферу в Монцу.
Цього сезону Даніель Мальдіні відіграв за Монцу 11 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Аталанта викупить у Мілана Де Кетеларе.