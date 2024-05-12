Італія

Син легендарного Паоло близький до повноцінного відходу з Мілану.

Монца веде переговори з Міланом про підписання повноцінної угоди з Даніелем Мальдіні, який з січня грає за "бріанцолі" на правах оренди. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "біло-червоних" підготувало для атакувальному півзахисника контракт до 2028 року. Сума трансферу може скласти близько п'яти мільйонів євро. Сам футболіст схиляється до повноцінного трансферу в Монцу.

Цього сезону Даніель Мальдіні відіграв за Монцу 11 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Аталанта викупить у Мілана Де Кетеларе.