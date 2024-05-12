Італія

А Мілан готовий?

Керівництво Мілана продовжує перебувати в невизначеній ситуації через тривалий пошук нового головного тренера на заміну Стефано Піолі.

За інформацією Sky Sports, "россонері" поки, що не змогли отримати згоду португальського наставника Лілля Паулу Фонсеки, у якого, крім Мілана, є можливість очолити французький Олімпік Марсель. Водночас ще один португальський кандидат, Сержіу Консейсау, поки що не домовився з новим президентом Порту Андре Віллаш-Боашем із приводу дострокового розірвання контракту і переходу в італійський клуб.

Зазначається, що вся ця ситуація дратує керівництво "червоно-чорних", якому доводиться занадто багато часу для пошуку наступного головного тренера команди.

Повідомляється, що очолити Мілан готовий колишній алленаторе Ювентуса, Інтера та збірної Італії Антоніо Конте, однак реакція керівників "россонері" на це ще невідома.

Останнім місцем роботи 54-річного італійця був лондонський Тоттенгем, який він очолював з 2021 по 2023 рік.