Італія

Голкіпер Атлетіко Параенсе Бенто розповів щодо можливого трансферу в Інтер.

Чемпіон Італії Інтер виявляє інтерес до голкіпера Атлетіко Паранаенсе Бенто, сам гравець дав свій коментар стосовно цих чуток.

"Пишаюся, що Інтер цікавиться мною, але немає ніякої завершеної угоди. Це всього лише чутки", — цитує воротаря інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі Інтер, який забив більше 80 голів у чемпіонаті вперше за понад півстоліття, шукає молодого голкіпера на майбутнє. Сам Бенто є вихованцем Атлетіко.

Цього календарного року 24-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах.