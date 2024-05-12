Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють бергамаська Аталанта та римська Рома.

Бергамаська Аталанта та римська Рома зіграють поміж собою в тридцять шостому турі італійської Серії A на Атлеті Адзуррі д'Італія.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над французьким Марселем (3:0), залучив до стартового складу Карнесеккі в рамці воріт, тоді як Гатебур зіграє праворуч у півзахисті, а Пашалич розташується в центрі поля.

Даніеле Де Россі, на тлі нічиєї проти леверкузенського Баєра (2:2), використав із перших хвилин Крістенсена праворуч у захисті, тоді як Бальданці розташується над ним у атаці.

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Джимсіті — Гатебур, Едерсон, Пашалич, Руджері — Де Кетеларе, Копмейнерс — Скамакка.

Запасні: Муссо, Россі, Толой, Туре, Лукман, Баккер, Адопо, Скальвіні, Бонфанті, Палестра, Комі, міранчук, Дзаппакоста.



Рома: Свілар — Крістенсен, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пеллегріні, Паредес, Крістанте — Бальданці, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Карсдорп, Гейсен, Смоллінг, Льоренте, Челік, Ауар, Бове, Залевські, Пізіллі, Абрагам, Азмун, Кошта.



Гра Аталанта — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.