Аталанта здолала Рому та майже позбавила її шансів на Лігу чемпіонів через чемпіонат. 

Що цікаво, доля команди Даніеле Де Россі в наступному сезоні єврокубків тепер повністю залежить від команди Джана П'єро Гасперені. 

Огляд матчу

Аталанта — Рома 2:1

Голи: Де Кетеларе, 18, 20 — Пеллегріні, 66 (пен.)

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Джимсіті — Гатебур, Едерсон (міранчук, 88), Пашалич (Скальвіні, 75), Руджері (Дзаппакоста, 58) — Де Кетеларе (Лукман, 58), Копмейнерс — Скамакка (Туре, 57).

Рома: Свілар — Крістенсен (Кошта, 86), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пеллегріні, Паредес (Бове, 46), Крістанте (Азмун, 86) — Бальданці (Абрагам, 46), Лукаку, Ель Шаараві.

Попередження: Копмейнерс — Ндіка. 