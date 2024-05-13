Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 травня 2024 року.
АТАЛАНТА — РОМА, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 00:26
Аталанта здолала Рому та майже позбавила її шансів на Лігу чемпіонів через чемпіонат.
Що цікаво, доля команди Даніеле Де Россі в наступному сезоні єврокубків тепер повністю залежить від команди Джана П'єро Гасперені.
Огляд матчу:
Аталанта — Рома 2:1
Голи: Де Кетеларе, 18, 20 — Пеллегріні, 66 (пен.)
Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Джимсіті — Гатебур, Едерсон (міранчук, 88), Пашалич (Скальвіні, 75), Руджері (Дзаппакоста, 58) — Де Кетеларе (Лукман, 58), Копмейнерс — Скамакка (Туре, 57).
Рома: Свілар — Крістенсен (Кошта, 86), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пеллегріні, Паредес (Бове, 46), Крістанте (Азмун, 86) — Бальданці (Абрагам, 46), Лукаку, Ель Шаараві.
Попередження: Копмейнерс — Ндіка.