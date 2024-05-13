Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 травня 2024 року.

Аталанта здолала Рому та майже позбавила її шансів на Лігу чемпіонів через чемпіонат.

Що цікаво, доля команди Даніеле Де Россі в наступному сезоні єврокубків тепер повністю залежить від команди Джана П'єро Гасперені.

Огляд матчу:

Аталанта — Рома 2:1

Голи: Де Кетеларе, 18, 20 — Пеллегріні, 66 (пен.)



Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Джимсіті — Гатебур, Едерсон (міранчук, 88), Пашалич (Скальвіні, 75), Руджері (Дзаппакоста, 58) — Де Кетеларе (Лукман, 58), Копмейнерс — Скамакка (Туре, 57).



Рома: Свілар — Крістенсен (Кошта, 86), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пеллегріні, Паредес (Бове, 46), Крістанте (Азмун, 86) — Бальданці (Абрагам, 46), Лукаку, Ель Шаараві.



Попередження: Копмейнерс — Ндіка.