Італія

Колектив Тіаго Мотти проводить фантастичний сезон.

В рамках 36-го туру італійської Серії А Аталанта вдома здолала Рому (2:1).

Втрата очок римлян дозволила Болоньї та Ювентусу гарантовано здобути місця в груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Для "фельсінеї" це перше потрапляння до найпрестижнішого клубного турніру Європи за 60 років. У сезоні-1964/65, коли він називався Кубок європейських чемпіонів, команда з однойменного міста грала в 1/16 фіналу турніру, програвши брюссельському Андерлехту за результатом жереба після триматчевого протистояння (0:1, 2:1, 0:0).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Болоньї Тіаго Мотта — пріоритетна ціль Мілана.