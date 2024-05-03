Мілан всерйоз націлився на головного тренера Болоньї Тіаго Мотту. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
За інформацією джерела, після відмови від кандидатури Хулена Лопетегі, керівництво Мілана розглядає Мотту, як основного претендента на посаду головного тренера команди. Керівники "россонері"" вважають 41-річного фахівця "правильним вибором" і нині намагаються переконати його обрати Мілан, а не Ювентус.
Те саме джерело додає, що Паулу Фонсека (Лілль) та Доменіко Тедеско (Бельгія) більше не входять до сфери інтересів "червоно-чорних".