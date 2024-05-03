Лопетегі в Мілані не буде.
Мотта, getty images
03 травня 2024, 18:41
Мілан всерйоз націлився на головного тренера Болоньї Тіаго Мотту. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
За інформацією джерела, після відмови від кандидатури Хулена Лопетегі
, керівництво Мілана розглядає Мотту, як основного претендента на посаду головного тренера команди. Керівники "россонері"" вважають 41-річного фахівця "правильним вибором" і нині намагаються переконати його обрати Мілан, а не Ювентус.
Те саме джерело додає, що Паулу Фонсека (Лілль) та Доменіко Тедеско (Бельгія) більше не входять до сфери інтересів "червоно-чорних".