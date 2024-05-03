Італія

Лопетегі в Мілані не буде.

Мілан всерйоз націлився на головного тренера Болоньї Тіаго Мотту. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, після відмови від кандидатури Хулена Лопетегі , керівництво Мілана розглядає Мотту, як основного претендента на посаду головного тренера команди. Керівники "россонері"" вважають 41-річного фахівця "правильним вибором" і нині намагаються переконати його обрати Мілан, а не Ювентус.

Те саме джерело додає, що Паулу Фонсека (Лілль) та Доменіко Тедеско (Бельгія) більше не входять до сфери інтересів "червоно-чорних".