Северная Америка

Клуб МЛС нарешті оголосив про перехід ще одного досвідченого француза.

Центральний нападник Мілана Олів'є Жиру на правах вільного агента поповнить склад Лос-Анджелеса влітку 2024 року, передає офіційний сайт клубу МЛС.

У заяві "чорно-золотих" йдеться про те, що з 37-річним французом підписано однорічний контракт. Він включає опцію продовження ще на рік, до 2026-го.

🗣️ "Let's go Black & Gold"



First look at Olivier Giroud in ⚫️🟡 pic.twitter.com/Yd7I2sWBKh — LAFC (@LAFC) May 14, 2024

За Мілан Жиру може зіграти ще два матчі у Серії А: виїзний проти Торіно (18 травня) і домашній проти Салернітани (26-те). За даними transfermarkt, зараз на рахунку нападника 48 голів і 20 асистів за "россонері" у 130 матчах у всіх турнірах.

До Італії він перебрався з Челсі влітку 2021 року за трохи менше ніж 5 мільйонів євро. З Міланом француз виграв Серію А-2021/22.

У Лос-Анджелесі Жиру приєднається до свого співвітчизника Уго Льоріса. "Чорно-золоті" підписали 37-річного голкіпера наприкінці січня цього року.