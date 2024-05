Центральний нападник Мілана Олів'є Жиру на правах вільного агента поповнить склад Лос-Анджелеса влітку 2024 року, передає офіційний сайт клубу МЛС.

У заяві "чорно-золотих" йдеться про те, що з 37-річним французом підписано однорічний контракт. Він включає опцію продовження ще на рік, до 2026-го.

🗣️ "Let's go Black & Gold"



First look at Olivier Giroud in ⚫️🟡 pic.twitter.com/Yd7I2sWBKh