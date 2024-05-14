Клуб МЛС нарешті оголосив про перехід ще одного досвідченого француза.
Олів'є Жиру, фото Лос-Анджелес ФК
14 травня 2024, 18:24
Центральний нападник Мілана Олів'є Жиру на правах вільного агента поповнить склад Лос-Анджелеса влітку 2024 року, передає офіційний сайт клубу МЛС.
У заяві "чорно-золотих" йдеться про те, що з 37-річним французом підписано однорічний контракт. Він включає опцію продовження ще на рік, до 2026-го.
За Мілан Жиру може зіграти ще два матчі у Серії А: виїзний проти Торіно (18 травня) і домашній проти Салернітани (26-те). За даними transfermarkt, зараз на рахунку нападника 48 голів і 20 асистів за "россонері" у 130 матчах у всіх турнірах.
До Італії він перебрався з Челсі влітку 2021 року за трохи менше ніж 5 мільйонів євро. З Міланом француз виграв Серію А-2021/22.
У Лос-Анджелесі Жиру приєднається до свого співвітчизника Уго Льоріса. "Чорно-золоті" підписали 37-річного голкіпера наприкінці січня цього року.