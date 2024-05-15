Італія

Директор "нерадзуррі" Даріо Баччін висловився про трансферні чутки щодо воротаря Атлетіко Паранаенсе.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація щодо бажання міланського Інтера підписати молодого воротаря Бенто Матеуса, який на клубному рівні захищає кольори Атлетіко Паранаенсе.

Директор "нерадзуррі" Даріо Баччін підтвердив зацікавленість з боку його клуба до 24-річного бразильця.

"Це правда, ми стежимо за бразильським голкіпером Бенто. Ми задоволені нашими воротарями, але Бенто входить до нашого шорт-листа талантів. Ми справді зацікавлені та слідкуємо за ним", — цитує слова Баччіна Sky Italia.

У 2024 році Бенто зіграв за Атлетіко Паранаенсе 23 матчі в усіх можливих турнірах, пропустив 12 голів та 13 поєдинків відстояв "на нуль".

Раніше й сам бразильський воротар прокоментував інформацію щодо інтересу до себе з боку міланського Інтера.