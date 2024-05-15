Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють бергамаська Аталанта та туринський Ювентус.
Федеріко К'єза, Getty Images
15 травня 2024, 21:16
Бергамаська Аталанта та туринський Ювентус розіграють Кубок Італії в Римі на Стадіо Олімпіко.
Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Ромою (2:1), залучив до стартового складу Дзаппакосту на правому фланзі, тоді як Лукман розташується під нападником.
Массіміліано Аллегрі, на тлі нічиєї проти Салернітани (1:1), використав із перших хвилин Періна в рамці воріт, тоді як Даніло гратиме в трійці в центрі оборони, Маккенні розташується на правому фланзі, а Ніколуссі-Кавілья гратиме в центрі поля. Ілінг виступатиме ліворуч, а К'єза зіграє в парі форвардів із Влаховичем.
Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста, Едерсон, Пашалич, Руджері — Копмейнерс, Лукман — Де Кетеларе.
Запасні: Муссо, Россі, Толой, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Бонфанті, міранчук.
Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Даніло — Маккенні, Камб'язо, Ніколуссі-Кавілья, Рабьо, Ілінг — Влахович, К’єза.
Запасні: Щесни, Пінсольо, Костич, Алекс Сандро, Мілік, Їлдиз, Кін, Міретті, Веа, Ругані, Алькарас, Джало.
Гра Аталанта — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.