Італія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють бергамаська Аталанта та туринський Ювентус.

Бергамаська Аталанта та туринський Ювентус розіграють Кубок Італії в Римі на Стадіо Олімпіко.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Ромою (2:1), залучив до стартового складу Дзаппакосту на правому фланзі, тоді як Лукман розташується під нападником.

Массіміліано Аллегрі, на тлі нічиєї проти Салернітани (1:1), використав із перших хвилин Періна в рамці воріт, тоді як Даніло гратиме в трійці в центрі оборони, Маккенні розташується на правому фланзі, а Ніколуссі-Кавілья гратиме в центрі поля. Ілінг виступатиме ліворуч, а К'єза зіграє в парі форвардів із Влаховичем.

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста, Едерсон, Пашалич, Руджері — Копмейнерс, Лукман — Де Кетеларе.

Запасні: Муссо, Россі, Толой, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Бонфанті, міранчук.



Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Даніло — Маккенні, Камб'язо, Ніколуссі-Кавілья, Рабьо, Ілінг — Влахович, К’єза.

Запасні: Щесни, Пінсольо, Костич, Алекс Сандро, Мілік, Їлдиз, Кін, Міретті, Веа, Ругані, Алькарас, Джало.



Гра Аталанта — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.