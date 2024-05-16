Італія

Дивіться відео найкращих моментів фіналу Кубка Італії, що відбувся 15 травня 2024 року.

Туринський Ювентус у фінальному матчі Кубка Італії в Римі здолав бергамаську Аталанту.

Переможний для команди Массіміліано Аллегрі м’яч Душан Влахович забив ще на самому початку зустрічі, після чого "зебри" контролювали хід подій аж до переможного свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Ювентус у рамках фіналу Кубка Італії-2023/24:

Аталанта — Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 4

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін (Скальвіні, 59), Джимсіті — Дзаппакоста (Гатебур, 59), Едерсон, Пашалич (міранчук, 59), Руджері — Копмейнерс, Лукман — Де Кетеларе (Туре, 46).

Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Даніло — Маккенні, Камб'язо, Ніколуссі-Кавілья (Міретті, 62), Рабьо, Ілінг — Влахович, К’єза (Їлдиз, 69).

Попередження: Гін, Джимсіті, Толой — Влахович, Бремер