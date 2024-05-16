Італія

Ювентус — володар Кубка Італії

Команда Массіміліано Аллегрі в фінальному матчі в Римі здолала бергамаську Аталанту за рахунок гола Душана Влаховича.

Аталанта — Ювентус, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Аталанта — Ювентус 0:1

Голи: Влахович, 4



Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін (Скальвіні, 59), Джимсіті — Дзаппакоста (Гатебур, 59), Едерсон, Пашалич (міранчук, 59), Руджері — Копмейнерс, Лукман — Де Кетеларе (Туре, 46).



Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Даніло — Маккенні, Камб'язо, Ніколуссі-Кавілья (Міретті, 62), Рабьо, Ілінг — Влахович, К’єза (Їлдиз, 69).



Попередження: Гін, Джимсіті, Толой — Влахович, Бремер