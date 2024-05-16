Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу у фіналі Кубка Італії.

Туринський Ювентус напередодні обіграв бергамаську Аталанта у фіналі Кубка Італії.

Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власних підопічних.

"Для Ювентуса перемога — це все, що має значення. Я дуже радий за хлопців, вони добре попрацювали, потішили клуб та вболівальників. Я дуже задоволений цим вечором, адже перемагати завжди непросто. Але це в ДНК Ювентуса.

Конфлікти після гри? Нічого такого не сталось, я святкував з уболівальниками та гравцями. Я поважаю клуб, я поважаю людей, і ні з ким не мав жодних проблем. Я просто хотів відсвяткувати з хлопцями, які провели надзвичайну кампанію. Хоча нам не вдалось поборотись за Скудетто до кінця, ми кваліфікувалися до Ліги чемпіонів і виграли Кубок Італії.

Якщо я більше не буду тренером Ювентуса в наступному сезоні, оскільки всі, здається, сприймають як належне те, що я йду, то я залишаю сильну команду для цього клубу. Я ще нічого не знаю, я просто жартую. У Ювентусі перемога — це все, що має значення, а потім клуб зробить свої оцінки.

Гравці заслуговують на похвалу, адже вони прагнули цього трофею. Я заздалегідь сказав їм, що у них є всі шанси на перемогу, і вони довели це сьогодні, тому я дуже радий за них.

Ніколуссі-Кавілья? Він — розумний хлопець, можливо, я міг би використовувати його більше в цьому сезоні, але він завжди виходив на поле, коли його просили.

Починаючи з 5 березня, коли ми програли Інтеру, це були три важкі місяці, із якими було важко впоратись, і через деякий час з'явилося відчуття, що м’яч у наших іграх зроблений зі свинцю. Але ми продовжували йти вперед, кваліфікувались до Ліги чемпіонів і виграли Кубок Італії, тож я можу лише подякувати своїм гравцям.

Ви починаєте сезон як купка футболістів, а потім з часом стаєте командою. У такому великому клубі, як Ювентус, декому з них нелегко, адже боротьба з критикою протягом останніх трьох місяців стала справжнім досвідом зростання, який піде на користь майбутньому Юве.

Критика від журналістів? Це питання поваги, поведінки та оцінки, і я, на щастя, досить реалістично дивлюсь на речі. Я дуже щасливий бути в цьому славному клубі, я провів тут вісім років. 10, якщо врахувати ті два, коли я не грав. Я можу тільки подякувати їм, адже вони дали мені можливість виграти багато трофеїв.

Клуб має право вирішувати, чи залишати гравця або тренера, відпускати його чи ні. Мені пощастило в моїй кар’єрі зіграти багато фіналів, це чудовий досвід. Уболівальники з обох сторін були чудовими сьогодні ввечері, і мені це дуже сподобалося. Такі події — це те, заради чого ви працюєте, і я сподіваюсь, що в моїй кар’єрі буде ще більше вражень.

Мій піджак? У той момент нам потрібно було трохи струснути обстановку!", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.