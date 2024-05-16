Італія

Форвард Ювентуса прокоментував перемогу у фіналі Кубка Італії.

Напередодні туринський Ювентус обіграв бергамаську Аталанту у фіналі Кубка Італії.

Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії

Після завершення гри нападник "зебр" Душан Влахович, на рахунку якого переможний м’яч, прокоментував виступ власної команди.

"Велике спасибі всім, тому що ми знаємо, що ми зробили в цьому році й які труднощі у нас були при цьому.

Але в підсумку ми досягли двох цілей, які поставили перед собою на початку року: кваліфікація до Ліги чемпіонів та Кубок Італії.

Зараз я вже думаю про те, як виграти більше трофеїв наступного року, бо ми — Ювентус, і перемоги — це ДНК цієї команди", — заявив сербський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.