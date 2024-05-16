Італія

Чергова мінімальна звитяга Юве.

Ювентус обіграв Аталанту (1:0) у фіналі Кубка Італії сезону 2023/24, завдяки єдиному забитому м'ячу у виконанні Душана Влаховича.

Таким чином, головний тренер "Старої сеньйори" Массіміліано Аллегрі став найтитулованішим тренером в історії Кубка Італії. У 56-річного фахівця тепер вже п'ять перемог у турнірі (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2023/2024). За цим показником він випередив Роберто Манчіні та Свен-Йорана Ерікссона, у яких по чотири виграних Кубка.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі залишить посаду головного тренера Ювентуса по завершенню сезону.