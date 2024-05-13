Італія

Італієць попрощається з італійським клубом.

Массиміліано Аллегрі залишить посаду головного тренера Ювентуса, повідомляє Tuttosport.

Фінал Кубка Італії проти Аталанти та матчі Серії А з Болоньєю та Монцей стануть останніми для 56-річного фахівця на чолі туринського клубу.

Аллегрі тренував Ювентус з 2014 по 2019 рік і виграв 11 трофеїв. Клуб із ним двічі грав у фіналах Ліги чемпіонів, але обидва рази програв – Реалу та Барселоні.

Раніше повідомлялось, що Маккенні має намір залишитися в Ювентусі.