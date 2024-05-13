Італієць попрощається з італійським клубом.
МАССІМІЛІАНО АЛЛЕГРІ, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 17:06
Массиміліано Аллегрі залишить посаду головного тренера Ювентуса, повідомляє Tuttosport.
Фінал Кубка Італії проти Аталанти та матчі Серії А з Болоньєю та Монцей стануть останніми для 56-річного фахівця на чолі туринського клубу.
Аллегрі тренував Ювентус з 2014 по 2019 рік і виграв 11 трофеїв. Клуб із ним двічі грав у фіналах Ліги чемпіонів, але обидва рази програв – Реалу та Барселоні.
Раніше повідомлялось, що Маккенні має намір залишитися в Ювентусі.