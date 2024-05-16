Італія

Уругваєць втратив місце в основі ПСЖ.

Мілану та Ювентусу запропонували послуги півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, представники 23-річного уругвайця зв'язалися з "россонері" та "б'янконері", запропонувавши їм співпрацю. Наразі футболіст незадоволений ігровим часом у Парижі, тому розглядає можливість переходу до іншого клубу. Враховуючи бажання Мілана підписати опорного півзахисника, цей трансфер виглядає цілком ймовірним.

Мануель Угарте перейшов у ПСЖ із лісабонського Спортінга влітку 2023 року за 60 мільйонів євро.

Цього сезону уругваєць відіграв за парижан 36 матчів, віддав три результативні передачі та заробив сім жовтих карток.