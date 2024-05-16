Італія

Ще один основний кандидат на заміну Піолі.

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека є пріоритетним варіантом для керівництва Мілана на посаду керманича "россонері". Про це повідомляє Sky Sports Italia.

За інформацією джерела, 51-річний португалець — найкращий варіант із наявних для "россонері", тому керівництво клубу вживе всіх необхідних заходів, щоб укласти з ним угоду якомога швидше.

Очікується, що наступного тижня Фонсека проведе зустріч із керівниками Лілля, на якій сторони обговорять подальшу співпрацю. При цьому зазначається, що колишній керманич донецького Шахтаря має велику кількість пропозицій від інших клубів.Запросити Фонсеку, зокрема, хоче Марсель, який готовий запропонувати португальському фахівцеві широкі повноваження.

Якщо домовитися з Фонсекою не вдасться, Мілан переключиться на запасні варіанти — Сержіу Консейсау та Марсело Гальярдо.