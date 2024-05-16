Італія

"Россонері" в пошуках підсилення оборони.

Італійський Мілан може придбати захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно. Про це повідомляє Tuttusport.

За інформацією італійського видання, керівництво "россонері" провели зустріч з агентом 24-річного захисника, обговоривши перспективи літнього трансферу.

Зазначається, що Буонджорно очолює список побажань "россонері" у лінію оборони на найближче трансферне вікно . В Мілані вважають 24-річного уродженця Турина ідеальною заміною для Сімона К'єра, який залишить команду після закінчення цього сезону.

Тим не менш, придбати центрбека "биків" буде непросто, оскільки на нього претендують інші провідні клуби Серії А — Інтер, Ювентус та Наполі. Крім того, гравець "Скуадри Адзурри" цікавий ПСЖ та Баварії.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 1,5 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Алессандро Буонджорно відіграв за Торіно 29 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу. Також у його пасиві сім жовтих карток.