Італія

Аргентинський форвард хоче продовжити контракт із "нерадзуррі".

Поточний контракт нападника Лаутаро Мартінеса з міланським Інтером спливає влітку 2026 року, проте сторони продовжують вести переговори щодо продовження цієї угоди.

26-річний аргентинець заявив про бажання якомога швидше укласти з "нерадзуррі" новий контракт.

"Ми все ще ведемо переговори з клубом про продовження контракту. Сподіваюся якомога швидше досягти угоди з Інтером", — цитує слова Лаутаро Мартінеса Sky Italia.

У поточному сезоні Лаутаро Мартінес провів за Інтер 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 27 голів та віддав 7 результативних передач.