Італія

Завершився перший поєдинок 37 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять сьомого туру італійської Серії А-2023/24 Фіорентина приймала Наполі на Стадіо Артеміо Франкі.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Ррахмані. Ближче до завершення першого тайму зустрічі господарі поля відзначилися двічі — спочатку Бірагі відновив паритет, забивши зі штрафного, після чого Нзола вивів "фіалок" вперед. У другій половині матчу Кварацхелія теж відзначився з штрафного, зрівнявши рахунок. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Фіорентина — Наполі 2:2

Голи: Бірагі, 40, Нзола, 42 — Ррахмані, 8, Кварацхелія, 57

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі (Парізі, 78) — Артур (Лопес, 87), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Мандрагора, 78), Куаме (Іконе, 67) — Нзола (Белотті, 67)

Наполі: Мерет — Маццоккі, Естігор, Ррахмані, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте — Політано (Нгонге, 76), Сімеоне (Распадорі, 76), Кварацхелія (Ліндстрьом, 86)

Попередження: Мандрагора — Кварацхелія, Каюсте