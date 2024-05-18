Італія

Питання нового керманича "россонері" досі відкрите.

Головний тренер Барселони Хаві може очолити Мілан. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, Хаві може покинути каталонський клуб через зіпсовані стосунки з керівництвом. Це означає, що керівництво Мілану можливо відновить інтерес до уродженця Тарраса та спробує переманити його на Апенніни, враховуючи, що раніше ця кандидатура була пріоритетною у радника власника Мілана Златана Ібрагімовича.

Раніше повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта вирішив звільнити Хаві.