Питання нового керманича "россонері" досі відкрите.
Хаві, getty images
18 травня 2024, 13:54
Головний тренер Барселони Хаві може очолити Мілан. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.
За інформацією джерела, Хаві може покинути каталонський клуб через зіпсовані стосунки з керівництвом. Це означає, що керівництво Мілану можливо відновить інтерес до уродженця Тарраса та спробує переманити його на Апенніни, враховуючи, що раніше ця кандидатура була пріоритетною у радника власника Мілана Златана Ібрагімовича.
Раніше повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта вирішив звільнити Хаві.