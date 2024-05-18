Головний тренер Барселони Хаві може очолити Мілан. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, Хаві може покинути каталонський клуб через зіпсовані стосунки з керівництвом. Це означає, що керівництво Мілану можливо відновить інтерес до уродженця Тарраса та спробує переманити його на Апенніни, враховуючи, що раніше ця кандидатура була пріоритетною у радника власника Мілана Златана Ібрагімовича.

Раніше повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта вирішив звільнити Хаві.