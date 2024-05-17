Причиною стала його заява про хитке фінансове становище клубу.
ХАВІ, GETTY IMAGES
17 травня 2024, 11:30
Хаві, ймовірно, залишить посаду головного тренера Барселони, повідомляє Diario Sport. Таке рішення прийняв президент "блаугранас" Жоан Лапорта.
Причиною такого рішення стало розчарування Лапортою останньою заявою Хаві перед матчем Ла Ліги з Альмерією (2:0) про те, що в наступному сезоні йому буде важко конкурувати з Реалом у Ла Лізі та з іншими європейськими грандами в Лізі чемпіонів через фінансове становище клубу.
Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити Хаві, якщо клуб не стане другим у Ла Лізі.