Іспанія

Причиною стала його заява про хитке фінансове становище клубу.

Хаві, ймовірно, залишить посаду головного тренера Барселони, повідомляє Diario Sport. Таке рішення прийняв президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

Причиною такого рішення стало розчарування Лапортою останньою заявою Хаві перед матчем Ла Ліги з Альмерією (2:0) про те, що в наступному сезоні йому буде важко конкурувати з Реалом у Ла Лізі та з іншими європейськими грандами в Лізі чемпіонів через фінансове становище клубу.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити Хаві, якщо клуб не стане другим у Ла Лізі.