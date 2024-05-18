Італія

У керманича Болоньї запланована зустріч із президентом свого клуба, щоб обговорити майбутнє.

Напередодні стало відомо про те, що туринський Ювентус запропонував поточному керманичу Болоньї Тіаго Мотті посаду головного тренера після того, як Массіміліано Аллегрі був офіційно звільнений.

Італійський фахівець, який уперше за 60 років вивів Болонью до Ліги чемпіонів, прокоментував інформацію щодо можливого призначення в туринський клуб.

"Я зустрінуся з президентом Болоньї найближчими днями, щоб прийняти остаточне рішення. Настав час прийняти рішення, але ми повинні обговорити це все всередині клуба та поважати всі залучені сторони", — цитує слова Мотти журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонував для Тіаго Мотти контракт на три роки.