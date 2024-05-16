Італія

Туринська команда вражена роботою італійського фахівця.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта невдовзі може очолити туринський Ювентус. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу запропонувало 41-річному італійцю контракт на три роки.

Також наголошується, що "стара синьйора" сильно вражена роботою, яку виконує Тіаго в Болоньї. Сам Мотта повідомить про своє рішення клубу найближчим часом.

Після 36 турів Болонья посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А і вона вже гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів. Ювентус має четверте місце з такою ж кількістю очок.