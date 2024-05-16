Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта невдовзі може очолити туринський Ювентус. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу запропонувало 41-річному італійцю контракт на три роки.

Також наголошується, що "стара синьйора" сильно вражена роботою, яку виконує Тіаго в Болоньї. Сам Мотта повідомить про своє рішення клубу найближчим часом.

Після 36 турів Болонья посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А і вона вже гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів. Ювентус має четверте місце з такою ж кількістю очок.