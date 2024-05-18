Італія

Англієць може перебратися до італійської Серії А.

Манчестер Юнайтед і Наполі контактували з приводу підписання неаполітанцями правого вінгера манкуніанців Мейсона Грінвуда, який зараз виступає за Хетафе на правах оренди, передає видання The Athletic.

Очікується, що 22-річний англієць не залишиться в Іспанії, оскільки він сподівається грати на більш високому рівні в наступному сезоні. Повідомляється, що Манчестер Юнайтед надасть перевагу повноцінному трансферу, проте ще одна орендна угода, як і те, що Грінвуд отримає можливість реабілітуватися на Олд Траффорд, не виключається.

Контракт нападника з манкуніанцями розраховано до кінця червня 2025 року. Він включає опцію продовження ще на рік.

У поточному сезоні Грінвуд взяв участь у 34 матчах Хетафе у всіх турнірах, відзначившись 10 голами і 6 асистами.

Сьогодні, 18 травня, колектив Пепе Бордаласа гостюватиме в Алавеса у рамках 37 туру Ла Ліги-2023/24. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.