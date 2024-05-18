Італія

Завершився другий поєдинок 37 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять сьомого туру італійської Серії А-2023/24 Лечче приймав Аталанту на Стадіо Віа дель маре.

Протягом першої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. По перерві Де Кетеларе вивів гостей вперед, а Скамакка вже за 5 хвилин подвоїв їхню перевагу. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував важливу для колективу Джан П'єро Гасперіні звитягу. Здобувши три очки, Аталанта гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Лечче — Аталанта 0:2

Голи: Де Кетеларе, 48, Скамакка, 53

Лечче: Фальконе — Жандре (Венуті, 29), Баскіротто, Понграчич, Галло — Гонсалес (Уден, 55), Беріша (Блен, 54), Рамадані (Рафья, 83), Доргу (П'єротті, 54) — Крстович, Пікколі

Аталанта: Муссо — Толой, Гін, Бонфанті (Баккер, 75) — Гатебур, Пашалич (Адопо, 68), Скальвіні, Дзаппакоста (Едерсон, 46) — міранчук — Туре (Де Кетеларе, 46), Скамакка (Джимсіті, 62)

Попередження: Гатебур, Туре, Пашалич, Толой