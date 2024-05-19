Італія

Керманич Мілану прокоментував поразку від Торіно.

Мілан напередодні поступився Торіно на виїзді в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Торіно — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував виступ власної команди.

"Це був хороший сезон для нас. Ми просто були найкращою з "нормальних" команд, тоді як Інтер робив щось надзвичайне.

Ми шкодуємо про виступи в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, але такі вже ці турніри — якщо ти не скористаєшся своїм шансом в потрібний момент, то можеш вилетіти.

За ці роки ми перевершили всі очікування, і тепер люди поводяться так, ніби друге місце — це щось погане. Ви добре знаєте, що це не так. Тільки одна команда може перемогти в чемпіонаті.

Цей досвід назавжди залишиться зі мною. Чесно кажучи, я хотів почекати до наступного тижня, щоб підсумувати роботу в Мілані, але думаю, що можу сказати лише одне. Я оцінюю свою роботу, виходячи з того, у якому стані я підхопив команду, а тепер залишаю.

Я прийшов до Мілану в скрутному становищі, а піду, якщо взагалі піду, коли Мілан у зовсім інший. Решта — це лише порожні балачки", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі Мілан гратиме вдома проти Салернітани.