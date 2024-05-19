Італія

Італійський фахівець увійшов в історію "Юве".

Колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі підтримав звільненого з туринського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Унікальне поєднання: гордість і людяність, які зливаються воєдино протягом десятирічного шляху.

Спасибі, Макс, спасибі за те, що ти кожною своєю клітинкою уособлював Ювентус. До самого кінця...", — написав Аньєллі на своїй сторінці в Instagram.

Аньєллі та Аллегрі під час спільної роботи в Ювентусі п'ять разів ставали чемпіонами Італії та чотири рази вигравали Кубок Італії. Також за цей період "Стара сеньйора" двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів.