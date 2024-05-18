Таке враження, що керівництво "Юве" шукало будь-який привід для звільнення італійського фахівця.
Рабьо та Аллегрі, getty images
18 травня 2024, 12:55
Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо прокоментував звільнення Макса Аллегрі з посади головного тренера туринського клубу.
"Вас запам'ятають, як одного з найуспішніших тренерів в історії Ювентуса. Ви заслуговували, щоб із вами попрощалися інакше.
Спасибі за все, тренер, і удачі вам", — написав досвідчений француз у одному зі своїх постів в Instagram.
Журналіст видання Tuttosport Гвідо Вачаго розповів
, що після матчу проти Аталанти керманич туринців сказав йому, що "приїде, відірве йому вуха та наб'є морду". Після цього стало відомо, що Аллегрі отримав 2-матчеву дискваліфікацію
.