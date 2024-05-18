Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо прокоментував звільнення Макса Аллегрі з посади головного тренера туринського клубу. 

"Вас запам'ятають, як одного з найуспішніших тренерів в історії Ювентуса. Ви заслуговували, щоб із вами попрощалися інакше.

Спасибі за все, тренер, і удачі вам", — написав досвідчений француз у одному зі своїх постів в Instagram.
Нагадаємо, Аллегрі було звільнено після перемоги у фіналі Кубку Італії. В заяві клубу йшлося про ""поведінку несумісну з цінностями клубу".
Журналіст видання Tuttosport Гвідо Вачаго розповів, що після матчу проти Аталанти керманич туринців сказав йому, що "приїде, відірве йому вуха та наб'є морду". Після цього стало відомо, що Аллегрі отримав 2-матчеву дискваліфікацію.