Італія

Таке враження, що керівництво "Юве" шукало будь-який привід для звільнення італійського фахівця.

Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо прокоментував звільнення Макса Аллегрі з посади головного тренера туринського клубу.

"Вас запам'ятають, як одного з найуспішніших тренерів в історії Ювентуса. Ви заслуговували, щоб із вами попрощалися інакше.

Спасибі за все, тренер, і удачі вам", — написав досвідчений француз у одному зі своїх постів в Instagram.

Нагадаємо, Аллегрі було звільнено після перемоги у фіналі Кубку Італії . В заяві клубу йшлося про ""поведінку несумісну з цінностями клубу".