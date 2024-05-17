Італія

Перемога в Кубку Італії не врятувала італійського спеціаліста.

На офіційному сайті Ювентуса оголосили, що Массіміліано Аллегрі більше не є головним тренером туринців.

У заяві йдеться про те, що звільнення пов'язане з поведінкою італійського спеціаліста під час і після фіналу Кубка Італії-2023/24, в якому "б'янконері" впоралися з Аталантою (1:0). В Ювентусі згадану поведінку 56-річного Аллегрі вважають "несумісною з цінностями клубу".

Нагадаємо, журналіст видання Tuttosport Гвідо Вачаго розповів, що після матчу проти Аталанти керманич туринців сказав йому, що "приїде, відірве йому вуха та наб'є морду". Після цього стало відомо, що Аллегрі отримав 2-матчеву дискваліфікацію.

Італійський спеціаліст вдруге очолив Ювентус наприкінці травня 2021 року. З того часу команда під його керівництвом провела 149 матчів у всіх турнірах, у 80 з яких виграла, 35 разів програвши і 34 рази зігравши внічию.

Попереду в "б'янконері" виїзна зустріч із Болоньєю у 37 турі Серії А та домашній матч проти Монци в 38 турі.

За даними журналіста Фабріціо Романо, Ювентусом тимчасово опікуватиметься 52-річний уругваєць Паоло Монтеро, який до звільнення Аллегрі очолював команду U-19. Раніше повідомлялося, що туринський клуб запропонував трирічний контракт нинішньому керманичу Болоньї Тіаго Мотті.