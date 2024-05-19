Італія

Дуже важливі три пункти для команди Раньєрі.

В рамках 37-го туру італійської Серії А, Сассуоло на "Мапеї Стедіум" приймав Кальярі.

На 71-й хвилині зустрічі забив 20-річний півзахисник "остров'ян" Маттео Праті, а в компенсований арбітром час перевагу "сардинців" збільшив Джанлука Лападула, реалізувавши одинадцятиметровий удар. Таким чином колектив Клаудіо Раньєрі здобув перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за виживання в чемпіонаті Італії.

Після цієї звитяги у Кальярі 36 набраних пунктів, що дозволяє їм піднятися на 14 місце у турнірній таблиці італійської першості, натомість Сассуоло залишилося у зоні вильоту з 29 заліковими балами.

Сассуоло — Кальярі 0:2

Голи: Праті, 71, Лападула, 90+1 (пен)

Сассуоло: Консільї — Руан (Педерсен, 62), Ерлич (Кумбулла, 19), Феррарі — Міссорі (Дефрель, 46), Енріке, Рачич (Болока, 57), Торстведт (Обіанг, 57), Дойг — Лор'єнте, Пінамонті

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Доссена, Аугелло (Оберт, 86) — Нандес (ди Пардо, 89), Сулемана, Дейола (Віола, 67) — Гаетано (Праті, 67) — Шомуродов (Лувумбу, 46), Лападула

Попередження: Торстведт, Пінамонті, Енріке — Дейола, Доссена

Вилучення: Енріке, 90+3