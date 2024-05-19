Італія

Команда провела у вищому дивізіоні 11 років.

Сассуоло втратив шанси залишитися в Серії А за підсумками сезону-2023/24.

У передостанньому турі команда Давіде Баллардіні програла на своєму полі Кальярі (0:2), в той час як її головні конкуренти в боротьбі за виживання Удінезе і Емполі зіграли внічию (1:1), відірвавшись на 5 і 4 очки відповідно за тур до кінця.

"Нероверді" вийшли до вищого дивізіону в сезоні-2012/13. Найкращим результатом клубу стало 6-е місце в сезоні-2015/16.