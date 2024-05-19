Завершилися поєдинки 37-го туру чемпіонату Італії.
Удінезе - Емполі, Getty Images
19 травня 2024, 18:22
У черговому турі італійської Серії А Удінезе не своєму полі приймав Емполі. Обидві команди борються за те, щоб залишитися у вищому дивізіоні за підсумками сезону.
Проте, незважаючи на запеклу боротьбу, обидві команди не зуміли виявити переможця — 1:1.
Удінезе — Емполі 1:1
Голи: Самарджич, 90+13 - Бабакар Ньянг, 90
Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Ебоселе, 55), Сілва (Саррага, 87), Паєро, Камара (Феррейра, 87) — Самарджич, Саксесс (Сілва, 7) — Лукка
Емполі: Капріле — Берешинські (Валюкевич, 59), Ісмайлі, Луперто — Гьясі, Бастоні (Фацціні, 59), Грассі (Марін, 80), Малех, Пеццелла — Черрі (Бабакар Ньянг, 30), Канчельєрі (Камб'ягі, 80)
Попередження: Перес — Грассі, Бастоні, Ісмайлі, Г'ясі, Марін, Фацціні
Вилучення: Грассі, 90+14 (друге попередження).
У паралельному матчі Монца мінімально вдома поступилася Фрозіноне.
Монца — Фрозіноне 0:1
Гол: Чеддіра, 9
Монца: Соррентіно — Бірінделлі (Перейра, 79), Марі, Іццо (Д'Амброзіо, 46), Кіріакопулос (Дзербін, 46) — Бондо (Карбоні, 46), Гальярдіні — Колпані, Пессіна, Мота (Капрарі, 65) — Джурич
Фрозіноне: Черофоліні — Лірола, Романьйолі, Околі — Дзортеа, Барренечеа (Рейнір, 86), Брешианіні, Валері — Суле (Баес, 90), Арруї (Джеллі, 72) — Чеддіра (Чуні, 86)
Попередження: Бондо — Суле, Джеллі.