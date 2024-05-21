Італія

Не найкраща статистика у туринського гранда.

Ювентус продовжив до 6 матчів серію без перемог у чемпіонаті Італії.

У матчі 37-го туру Серії А туринці зіграли внічию з Болоньєю (3:3), поступаючись із рахунком 0:3 по ходу гри. Ювентусу не вдалося виграти в 6-му поспіль матчі чемпіонату.

В останніх 11 матчах Серії А Ювентус здобув лише одну перемогу — над Фіорентиною (1:0). На цьому відрізку команда також зазнала 2 поразки і 8 разів зіграла внічию.

Минулої суботи туринський клуб оголосив про відставку головного тренера Массіміліано Аллегрі. До кінця сезону команду очолив Паоло Монтеро.