Італія

Партнер німця за Реалом прокоментував новину про завершення кар’єри одноклубника.

Напередодні німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос сколихнув футбольну спільноту своєю заявою про те, що після чемпіонату Європи-2024 в рідній країні він завершить професійну кар’єру футболіста.

Чимало реакцій надійшло у відповідь на це резонансе повідомлення, і одна з них належала партнеру досвідченого виконавця за складом "бланкос" Луці Модричу.

"Тоні, мені важко писати ці слова. Світ футболу сумує через те, що йде історичний гравець, і я, зізнаюсь, теж дуже засмучений.

Друже, ти легенда цього виду спорту й легенда мадридського Реала. Мені дуже подобалось грати разом із тобою. Для мене було честю ділити з тобою місця в півзахисті Реала.

Ти володієш якостями, які роблять тебе унікальним і особливим гравцем, і ніколи не буде іншого Тоні Крооса.

Незабутні європейські ночі, титули, магія Бернабеу — ми ніколи не забудемо цю золоту епоху в клубі нашого життя.

Ти досяг усього, але залишився ще один трофей. Разом за п’ятнадцятим кубком!

Я буду сумувати за тобою, друже", — заявив хорватський півзахисник.

Нагадаємо, що Кроос та Модрич разом провели 333 матчі. Частіше за партнера за Реалом німець у своїй кар’єрі в складі однієї команди перетинався лише з Карімом Бензема (343 гри).