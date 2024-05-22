Італія

Починається нова сторінка в історії чемпіонів Італії.

Міланський Інтер за підсумками цього сезону здобув титул чемпіонів італійської Серії A, переміг у Суперкубку Італії, а також зупинився на стадіях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та Кубку Італії.

Але всі ці події супроводжували новини про фінансові проблеми у власника "змій" Стівена Чжана, який у підсумку так і не зміг погасити кредит у розмірі 395 млн євро після рекордних фінансових збитків за 2020/21 фінансовий рік.

Тоді інвестиційний фонд Oaktree Capital Management надав "нерадзуррі" позику на підтримання фінансового становища клубу, і оскільки погашення так і не відбулось, то контрольний пакет акцій перейшов під контроль інвесторів.

"Станом на 22 травня 2024 року фонди під управлінням Oaktree Capital Management володіють футбольним клубом Інтер Мілан.

Це сталося після непогашення трирічного кредиту, наданого Oaktree холдинговим компаніям Інтера, термін якого закінчився 21 травня 2024 року, із загальним залишком близько 395 млн євро", — ідеться в офіційному повідомленні.

Також нові власники прокоментували майбутнє клубу: "Oaktree прагне досягти найкращих результатів для довгострокового процвітання Інтера, із першим акцентом на операційній та фінансовій стабільності Клубу та всіх зацікавлених сторін.

Oaktree поважає історію Інтера, пристрасть гравців, відданість уболівальників Інтера. Фонд також поважає значну роль клубу для міста Мілан, Італії та світової спортивної спільноти.

Oaktree має намір тісно співпрацювати з нинішньою командою керівництва Інтера, партнерами, лігою та керівними органами спорту, щоб забезпечити клубу необхідну позицію для успіху на полі та поза ним, зосереджуючись на сильному менеджменті та управлінні з баченням сталого та успішного зростання".

Зазначимо, що під контролем Oaktree знаходяться активи на суму близько 192 млрд доларів станом на 31 березня 2024 року.