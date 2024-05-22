Італія

Ювентус не планує відпускати свого талановитого виконавця.

Лівий захисник Ювентуса Андреа Камб'язо опинився в сфері інтересів топ-клубів АПЛ, передає видання Tuttosport.

Болонья — Ювентус 3:3 Відео голів та огляд матчу 20.05.2024

До "б'янконері" з приводу потенційного підписання 24-річного італійця зверталися Арсенал і Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що технічний директор туринців Крістіано Джунтолі швидко дав зрозуміти, що Ювентус не має наміру відпускати Камб'язо.

Вже найближчим часом керівництво клубу має зустрітися з агентом талановитого гравця, щоб обговорити новий контракт. "Б'янконері" готові запропонувати Камб'язо підвищення зарплати, яке відображатиме його здібності та важливість для команди.

Нинішня угода захисника з Ювентусом розрахована до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює італійця в 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні вихованець Дженоа взяв участь у 39 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 3 голами і 6 асистами.

В останньому, 38 турі Серії А-2023/24 Ювентус (4) прийматиме Монцу (12). Матч відбудеться в суботу, 25 травня (початок — о 19:00 за київським часом). Камб'язо не допоможе своїй команді через перебір жовтих карток.