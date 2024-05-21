Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 травня 2024 року.

У матчі 37 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях поділив очки з Болоньєю (3:3).

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли результативним ударом відзначився Калафіорі, а потім на 11 хвилині Кастро подвоїв перевагу господарів поля.

На початку другого тайму команда Тьяго Мотти забила третій м'яч у ворота "старої синьйори" зусиллями Калафіорі, який оформив дубль.

Однак Ювентус зібрався та оформив неймовірний камбек, забивши три м'ячі в період з 76 по 84 хвилини. Авторами голів стали К'єза, Мілік та Їлдиз.

Огляд матчу:

Болонья — Ювентус 3:3

Голи: Калафіорі, 2, 53, Кастро, 11 — К’єза, 76, Мілік, 83, Їлдиз, 84.

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі (Беукема, 75), Крістіансен — Фройлер (Ель Аззузі, 76) — Одгор (Орсоліні, 70), Урбанські (Фаббіан, 70), Ебішер, Ндоє — Кастро (Салемакерс, 63).

Ювентус: Щесни — Гатті (Їлдиз, 57), Бремер, Даніло — Камб'язо (Веа, 46), Міретті (Алькарас, 46), Локателлі, Рабьо (Фаджолі, 71), Ілінг — Влахович (Мілік, 64), К’єза.

Попередження: Міретті, Камб’язо, Даніло, Бремер