Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 травня 2024 року.
Болонья — Ювентус, Getty Images
21 травня 2024, 07:20
У матчі 37 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях поділив очки з Болоньєю (3:3).
Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли результативним ударом відзначився Калафіорі, а потім на 11 хвилині Кастро подвоїв перевагу господарів поля.
На початку другого тайму команда Тьяго Мотти забила третій м'яч у ворота "старої синьйори" зусиллями Калафіорі, який оформив дубль.
Однак Ювентус зібрався та оформив неймовірний камбек, забивши три м'ячі в період з 76 по 84 хвилини. Авторами голів стали К'єза, Мілік та Їлдиз.
Огляд матчу:
Болонья — Ювентус 3:3
Голи: Калафіорі, 2, 53, Кастро, 11 — К’єза, 76, Мілік, 83, Їлдиз, 84.
Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі (Беукема, 75), Крістіансен — Фройлер (Ель Аззузі, 76) — Одгор (Орсоліні, 70), Урбанські (Фаббіан, 70), Ебішер, Ндоє — Кастро (Салемакерс, 63).
Ювентус: Щесни — Гатті (Їлдиз, 57), Бремер, Даніло — Камб'язо (Веа, 46), Міретті (Алькарас, 46), Локателлі, Рабьо (Фаджолі, 71), Ілінг — Влахович (Мілік, 64), К’єза.
Попередження: Міретті, Камб’язо, Даніло, Бремер