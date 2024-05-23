Італія

Наступна зупинка "Турин"?

Італійський фахівець Тіаго Мотта залишає Болонью. Про це повідомляє офіційний сайт "россоблу".

"Сьогодні вранці Тіаго Мотта повідомив клубу про свій намір не продовжувати контракт із Болоньєю. Прийнявши рішення до відома, клуб дякує тренеру за виконану видатну роботу і бажає йому удачі в подальшій кар'єрі", — йдеться в заяві італійського клубу.

"За ці два роки я зустрів підготовленого тренера, який перемагає і який надав команді блискучу ігрову індивідуальність. Досягнення виходу в Лігу чемпіонів відзначає його і всіх гравців в історії нашого клубу. Мені б хотілося, щоб він залишився в Болоньї, але я можу тільки подякувати йому і його команді за ці чудові сезони і побажати йому всього найкращого в майбутньому", — сказав президент Болоньї Джої Сапуто.

Наразі, Болонья посідає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії А. Команда набрала 68 очок після 37 зіграних турів та вже забезпечила собі місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.