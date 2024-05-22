Італія

Керманич Болоньї готовий прийняти пропозицію очолити туринський клуб.

Ювентус близький до призначення нового головного тренера своєї першої команди після того, як Массіміліано Аллегрі було офіційно звільнено посеред травня цього року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "старої синьйори" знаходиться за крок від того, щоб досягти повної домовленості з поточним керманичам Болоньї Тіаго Моттою, над угодою з яким туринців працювали протягом останніх шести місяців.

Зазначається, що Мотта готовий прийняти пропозицію очолити Ювентус з контрактом на три роки та заробітною платою в менш ніж 5 мільйонів євро за сезон.

Протягом наступних двох діб італійський фахівець бразильського походження має повідомити керівництво Болоньї про своє остаточне рішення щодо майбутнього.

Раніше повідомлялося, що Болонья намагалася вмовити Тіаго Мотту залишитися на посаді головного тренера своєї команди.