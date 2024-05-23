Італієць повернеться в колишню команду.
ДЖОРДЖО К'ЄЛЛІНІ, GETTY IMAGES
23 травня 2024, 16:59
Чемпіон Європи у складі збірної Італії Джорджіо К'єлліні може повернутися в Ювентус, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Згідно з джерелом, колишній футболіст "бьянконері" обійме одну з технічних посад у туринському клубі і буде тісно працювати з основною командою Ювентуса.
Нагадаємо, що К'єлліні виступав за Ювентус із 2005 до 2022 року, після чого перейшов до ФК Лос-Анджелес, де завершив ігрову кар'єру і в січні 2024 року увійшов до тренерського штабу американського клубу.
Раніше повідомлялося, що Ювентус за крок від повної домовленості з Тіаго Моттою.