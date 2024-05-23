Італія

Відбувся перший матч заключного туру італійського чемпіонату.

У стартовому матчі заключного 38 туру італійської Серії А Фіорентіна в гостях вирвала перемогу над Кальярі з рахунком 3:2.

"Фіалки" відкрили рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на 39 хвилині результативним ударом відзначився Бонавентура. Однак у середині другого тайму Кальярі відігрався зусиллями Дейоли.

Потім на 85 хвилині Мутандва вивів команду Клаудіо Раньєрі вперед, але через чотири хвилини Гонсалес зрівняв цифри на табло. Розв'язка настала на 12 компенсованій хвилині, коли Артур Мело реалізував пенальті та приніс перемогу "фіалкам".

Таким чином Фіорентина набрала 57 очок і займає безпечне восьме місце, яке дає право на участь у кваліфікації Ліги конференцій, де "фіалки" зіграють у фіналі проти Олімпіакосу (29 травня) у поточному розіграші турніру. Позаду йдуть Торіно та Наполі, які набрали на чотири та п'ять балів менше відповідно. У Кальярі 15 рядок і гарантоване місце у Серії А.

Також додамо, що Фіорентина ще має гру в запасі, оскільки вона пропустила матч 29 туру проти Аталанти, що відбудеться 2 червня.

Кальярі — Фіорентина 2:3

Голи: Дейола, 65, Мутандва, 85 - Бонавентура, 40, Гонсалес, 90, Мело, 90+12 (пен).

Кальярі: Скуффет (Аресті, 90) — Дзаппа, Міна, Оберт, Аугелло — Дейола (Сулемана, 78), Праті — Нандес (ди Пардо, 90), Віола, Лувумбу (Мутандва, 78) — Лападула.

Фіорентина: Терраччано — Кордеро, Міленкович (Мартінес Кварта, 66), Раньєрі, Бірагі — Бонавентура (Нзола, 74), Мандрагора (Мело, 56) — Іконе (Іван Гонсалес, 56), Барак, Кастровіллі — Белотті (Бельтран, 74).

Попередження: Міна, Сулемана — Мандрагора, Кастровіллі, Бірагі, Бонавентура, Нзола.