Італія 24 травня 2024, 21:50 Ювентус продовжив контракт з Ругані Італієць залишається у Турині. Ругані, Juventus 24 травня 2024, 21:50 Туринській Ювентус продовжив контракт з центральним захисником Даніеле Ругані. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу. 29-річний центрбек уклав із клубом договір терміном до 2026 року. Попередній закінчувався 30 червня 2024-го. Цього сезону Даніеле Ругані відіграв за Ювентус 17 матчів та забив три голи. Раніше повідомлялося, що Ювентус за крок від повної домовленості з Тіаго Моттою. Люди Даніеле Ругані Команди Ювентус Джерела ФК Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте