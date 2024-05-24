Італія

Італієць залишається у Турині.

Туринській Ювентус продовжив контракт з центральним захисником Даніеле Ругані. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

29-річний центрбек уклав із клубом договір терміном до 2026 року. Попередній закінчувався 30 червня 2024-го.

Цього сезону Даніеле Ругані відіграв за Ювентус 17 матчів та забив три голи.

Раніше повідомлялося, що Ювентус за крок від повної домовленості з Тіаго Моттою.