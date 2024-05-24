Італія

Гол Маліновського зіпсував для Болоньї прощальний матч із Моттою

Команда Альберто Джилардіно натомість закріпилась у середині турнірної таблиці в першому сезоні після повернення до "еліти".

Дженоа — Болонья, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Дженоа — Болонья 2:0

Голи: Маліновський, 13, Вітінья, 59



Дженоа: Леалі (Соммаріва, 86) — Чіттадіні, Вольякко, Васкес — Сабеллі (Спенс, 63), Маліновський (Стротман, 63), Френдруп, Торсбі, Мартін — Гудмундссон, Вітінья (Екубан, 77).



Болонья: Равалья (Баньйоліні, 85) — Де Сільвестрі (Корацца, 85), Лукумі, Беукема, Лікоянніс — Ель Аззузі, Моро, Фаббіан (Урбанські, 61) — Орсоліні (Одгор, 61), Кастро, Салемакерс (Карлссон, 70).



Попередження: Ель Аззузі, Кастро