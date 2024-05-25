Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 24 травня 2024 року.

У рамках останнього туру італійської Серії А генуезький Дженоа здобув домашню перемогу над Болоньєю, на чолі якої Тіаго Мотта проводив свій останній матч у клубі.

Першим "россоблу" в цьому поєдинку засмутив своїм ударом український півзахисник Руслан Маліновський ще на самому початку.

Та й загалом Дженоа якось легко захопив ініціативу в грі й уже поперерві забив удруге, на що суперники із зони Ліги чемпіонів УЄФА так і не змогли знайти відповіді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Болонья в рамках 38-го туру італійської Серії А-2023/24:

Дженоа — Болонья 2:0

Голи: Маліновський, 13, Вітінья, 59

Дженоа: Леалі (Соммаріва, 86) — Чіттадіні, Вольякко, Васкес — Сабеллі (Спенс, 63), Маліновський (Стротман, 63), Френдруп, Торсбі, Мартін — Гудмундссон, Вітінья (Екубан, 77).

Болонья: Равалья (Баньйоліні, 85) — Де Сільвестрі (Корацца, 85), Лукумі, Беукема, Лікоянніс — Ель Аззузі, Моро, Фаббіан (Урбанські, 61) — Орсоліні (Одгор, 61), Кастро, Салемакерс (Карлссон, 70).

Попередження: Ель Аззузі, Кастро