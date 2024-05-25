Італія

Італієць хоче повернутися до роботи якомога швидше.

Італійський фахівець Антоніо Конте погодився знизити зарплатні вимоги заради призначення на посаду головного тренера Наполі. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 54-річний тренер продовжує підтримувати контакт із президентом неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентісом, який дуже високо оцінює професійні навички Конте. В особі колишнього керманича низки провідних європейських клубів президент Наполі бачить фахівця, здатного повернути "партенопеї" на вершину італійського футболу.