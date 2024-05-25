Італієць хоче повернутися до роботи якомога швидше.
Конте, getty images
25 травня 2024, 11:20
Італійський фахівець Антоніо Конте погодився знизити зарплатні вимоги заради призначення на посаду головного тренера Наполі. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, 54-річний тренер продовжує підтримувати контакт із президентом неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентісом, який дуже високо оцінює професійні навички Конте. В особі колишнього керманича низки провідних європейських клубів президент Наполі бачить фахівця, здатного повернути "партенопеї" на вершину італійського футболу.
Останнім місцем роботи 54-річного італійця був лондонський Тоттенгем, який він очолював з 2021-го по 2023-й рік.
Після 37 зіграних турів нинішнього сезону італійської Серії А Наполі набрав 52 пункти та посідає 10-те місце.