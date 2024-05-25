Обігнати туринців все ще може Аталанта.
Ювентус - Монца, Getty Images
25 травня 2024, 20:59
У рамках 38-го туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі приймав Монцу.
"Бьянконеррі" здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
Таким чином, Ювентус провів свій останній матч у сезоні і не фінішує нижче четвертої сходинки. Обійти туринський клуб все ще може Аталанта, у якої дві гри в запасі. Нині Ювентус посідає третє місце.
Ювентус - Монца 2:0
Голи: К'єза, 26, Сандро, 28
Ювентус: Перін (Пінсольо, 46) — Сілва, Ругані, Сандро (Емануел Ембало Джало, 73) — Веа, Фаджолі (Ніколуссі-Кавілья, 79), Алькарас, Ілінг — К'єза, Мілік (Влахович, 73), Їлдиз (Міретті, 88)
Монца: Соррентіно — Д'Амброзіо, Марі, Іццо — Бірінделлі (Дзербін, 66), Гальярдіні (Джурич, 46), Пессіна, Перейра (Кіріакопулос, 75) — Колпані (Бондо, 46), Карбоні — Мота
Попередження: Їлдиз — Карбоні
Вилучення: Дзербін, 90.