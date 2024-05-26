Італія

Француз найближчим часом переїде до Лос-Анджелеса.

Нападник Мілана Олів'є Жиру, який влітку залишить "россонері", звернувся до вболівальників на трибунах Сан-Сіро, після матчу 38-го туру Серії А з Салернітаною (3:3)

"Добрий вечір, Сан-Сіро. Я хочу подякувати клубу за довіру, всім менеджерам, які прийняли мене, як брата, в цю сім'ю.

Я вдячний тренеру за довіру і підтримку у важкі хвилини, які ми поділяли разом. У такі моменти дуже важливо залишатися єдиними. У нас був неймовірний перший рік. Я відчув одні з найкращих емоцій у своїй кар'єрі.

Перш за все, я хочу подякувати всім своїм одноклубникам, ми — команда та сім'я. Спасибі, хлопці.

Я мріяв про Мілан з самого дитинства. Ніколи не забуду ці три сезони в Мілані. Форца Мілан!", — наводить слова Жиру MilanNews.it.

Олів'є Жиру перебрався до Мілана з Челсі влітку 2021-го року за трохи менше ніж п'ять мільйонів євро. З "россонері" француз виграв Серію А сезону-2021/22. Загалом він відіграв за міланський клуб 132 матчі, забив 49 голів та віддав 20 результативних передач.