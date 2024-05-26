Італія

Ще одна легенда йде "на пенсію".

Легендарний італійський захисник Леонардо Бонуччі завершить ігрову кар'єру по закінченню цього сезону. Про це повідомляє офіційний сайт Фенербахче.

37-річний захисник дограє сезон у складі Фенербахче. Сьогоднішній матч "канарок" проти Істанбулспора в рамках 38-го туру турецької Суперліги стане для нього останнім у кар'єрі.

"Мені було дуже приємно бути частиною цієї чудової родини. Я намагався показати все, на що здатний, на полі і за його межами, але головне — завтра ми битимемося в нашій останній битві. Я хочу завершити кар'єру з трофеєм, і завтра у нас є шанс стати чемпіонами", — сказав італієць пресслужбі стамбульського клубу.

Леонардо Бонуччі головним чином відомий за виступами у складі туринських Ювентуса (з 2010 до 2017 року, з 2018 до 2023 року), Мілана (сезон-2017/18) та збірної Італії. Він 9 разів вигравав Серію А, 4 — Кубок Італії, 5 — Суперкубок Італії. У складі "Юве" двічі грав у фіналі ЛЧ. Також ставав чемпіоном Європи разом зі збірною Італією у 2021 році.